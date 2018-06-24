2018-06-24T03:36:31+03:00
Политика

В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

В МИД непризнанной республики не сомневаются, что молдавская сторона сохраняет реваншистские настроения и не готова к политическому урегулированию конфликта
Денис СУХОВ
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В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцевВ Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев
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Формат миротворческой миссии, осуществляемой в Приднестровье под эгидой России, может быть изменен только с согласия Тирасполя.

Об этом заявили в МИД непризнанной республики, комментируя принятую по инициативе Молдавии резолюцию Генассамблеи ООН с призывом о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи в МИД Приднестровья призвали правительство Молдавии сосредоточиться на деятельной работе за столом переговоров с тем, чтобы улучшить жизнь людей и решить конкретные практические проблемы.

«Не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия», - отметили в Тирасполе.

В МИД Приднестровья также добавили, что на территории республики нет никаких российских войск, кроме миротворческого контингента, который обеспечивает мир и стабильность в зоне конфликта.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Молдавией резолюцию с призывом к России вывести свой миротворческий контингент из Приднестровья. Документ поддержали 63 страны, 14 выступили против, а 83 воздержались.

В свою очередь в МИД РФ назвали инициативу Кишинева «провокационной, одиозной и опасной», так как она может свести на нет хрупкий процесс урегулирования в регионе.

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