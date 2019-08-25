Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-25T11:19:49+03:00

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Алтае и Карачаево-Черкесии

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Наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, именно в этих регионах будут наиболее востребованы ипотечные каникулы. Об этом сообщает FinExpertiza.

В исследование аудиторской компании, результаты которого есть у газеты «Известия», в Алтае наиболее высокая доля неплательщиков ипотеки. Она составляет 3,43%. Следом едут Карачаево-Черкесия - 2,58%, Северная Осетия — 2,57%, Бурятия — 2,12%.

Эксперты подчеркивают, что наиболее востребованными ипотечные каникулы будут в республиках Северного Кавказа. Именно в этих российских регионах низкий уровень заработных плат и высокая безработица.

Напомним, новый закон об ипотечных каникулах предусматривает льготный период продолжительностью до полугода по просьбе заемщика, который находится в трудной жизненной ситуации. Это подразумевает временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потерю кормильца, признание инвалидом I или II группы. В течение предоставленных «каникул» выплаты по жилищному кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.

ИСТОЧНИК KP.RU