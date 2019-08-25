Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, именно в этих регионах будут наиболее востребованы ипотечные каникулы. Об этом сообщает FinExpertiza.
В исследование аудиторской компании, результаты которого есть у газеты «Известия», в Алтае наиболее высокая доля неплательщиков ипотеки. Она составляет 3,43%. Следом едут Карачаево-Черкесия - 2,58%, Северная Осетия — 2,57%, Бурятия — 2,12%.
Эксперты подчеркивают, что наиболее востребованными ипотечные каникулы будут в республиках Северного Кавказа. Именно в этих российских регионах низкий уровень заработных плат и высокая безработица.
Напомним, новый закон об ипотечных каникулах предусматривает льготный период продолжительностью до полугода по просьбе заемщика, который находится в трудной жизненной ситуации. Это подразумевает временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потерю кормильца, признание инвалидом I или II группы. В течение предоставленных «каникул» выплаты по жилищному кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.
ИСТОЧНИК KP.RU