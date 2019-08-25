2019-08-25T11:19:49+03:00
Экономика

Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Алтае и Карачаево-Черкесии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Названы регионы России, где будут востребованы ипотечные каникулыНазваны регионы России, где будут востребованы ипотечные каникулыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, именно в этих регионах будут наиболее востребованы ипотечные каникулы. Об этом сообщает FinExpertiza.

В исследование аудиторской компании, результаты которого есть у газеты «Известия», в Алтае наиболее высокая доля неплательщиков ипотеки. Она составляет 3,43%. Следом едут Карачаево-Черкесия - 2,58%, Северная Осетия — 2,57%, Бурятия — 2,12%.

Эксперты подчеркивают, что наиболее востребованными ипотечные каникулы будут в республиках Северного Кавказа. Именно в этих российских регионах низкий уровень заработных плат и высокая безработица.

Напомним, новый закон об ипотечных каникулах предусматривает льготный период продолжительностью до полугода по просьбе заемщика, который находится в трудной жизненной ситуации. Это подразумевает временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, потерю кормильца, признание инвалидом I или II группы. В течение предоставленных «каникул» выплаты по жилищному кредиту могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»
Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца
Глава Якутии дал поручение кабмину помочь в организации питания школьников из малоимущих семей
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
В Абхазии проходят выборы президента
Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС
В США от удара молнии пострадали шесть человек
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России