Пляж Барселоны эвакуирован из-за сообщения о бомбе в море

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-25T17:00:11+03:00

Водолазы продолжат поиски устройства, которое может относиться к временам испанской гражданской войны

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Отдыхающие на пляже испанской Барселоны вынуждены были покинуть его территорию из-за сообщения о том, что в море обнаружили взрывное устройство. Такую информацию распространила пресс-служба местного отделения гражданской гвардии.

Специалисты считают, что речь может идти о бомбе времен испанской войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU