В Кремле нашли бомбу в леднике

Оказывается и в Кремле могут быть нештатные ситуации. Комендант Кремля Сергей Хлебников рассказал журналистам, что в четверг во время работы по укреплению грунта в Тайницком саду была обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Тайницкий сад - территория, где нет никаких зданий. Когда-то он был именно садом русских царей, а сейчас это парк - зона, которая открыта не только для работающих в резиденции главы государства, но и для посещающих Кремль туристов. К счастью, в этот четверг Кремль был закрыт для посещения.

- В ходе работ с грунтом была обнаружена авиабомба, вам известно, что в период 1941-1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам, - рассказал Хлебников журналистам. - Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды.

Более 70 лет опасную находку никто не обнаружил, потому что она очень удачно "завалилась". Бомба упала туда, где когда-то находился ледник - подгреб для хранения провизии, провалилась вниз, и ее никто не заметил. Вызванные саперы выполнили все необходимые мероприятия.

- Все спокойно, в настоящее время этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации, - заключил Хлебников.