2019-08-25T23:01:07+03:00
В мире

В Великобритании закрасили граффити Бэнкси стоимостью $1,23 млн

Речь идет об одной из самых известных работ уличного художника, посвященной Brexit
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в ВеликобританииГраффити Бэнкси о Brexit закрасили в ВеликобританииФото: REUTERS
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Власти английского города Дувр уничтожили одно из самых известных граффити британского уличного художника Бэнкси, посвященное выходу королевства из Европейского союза. Торец здания, на котором на протяжении нескольких лет располагалась работа, теперь закрашен белой краской и обнесен строительными лесами.

Раньше значительная часть стены представляла собой голубой флаг ЕС, одну из 12 звезд на котором сбивает стоящий на лестнице рабочий. Граффити появилось на въезде в Дувр в мае 2017 года. Эксперты оценивали его стоимость один миллион фунтов или 1,23 миллиона долларов.

Граффити представляло собой огромный голубой флаг Европы с 12 золотыми звездами Фото: REUTERS

Граффити представляло собой огромный голубой флаг Европы с 12 золотыми звездамиФото: REUTERS

"Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днем оно уже исчезло наполовину. Видимо, уже закончили", - цитирует ТАСС сотрудника расположенной в Дувре закусочной.

Сайт kp.ru писал, что 23 июня 2016 года прошел референдум за выход Великобритании из ЕС. В пользу Brexit высказались 51,9% участников голосования. Королевство должно окончательно покинуть союз до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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