Военные инспекторы из Норвегии, Канады и США пролетят над Россией

СЕГОДНЯ 03:37 2019-08-26T03:51:12+03:00

Договор «Открытое небо» был заключен для укрепления взаимопонимания и доверия между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 26 по 30 августа группа военных инспекторов из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов в рамках международного договора «Открытое небо» проведет наблюдательный полет над территорией России, а российские специалисты в тот же период пролетят над Францией.

Полет совместной миссии трех стран будет выполняться на шведском самолете наблюдения СААБ-340, который стартует с аэродрома Кубинка, сообщает в ночь на понедельник официальный печатный орган министерства обороны России – газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Он уточнил, что наблюдатели из России совершат полет над Францией на российском самолете наблюдения Ан-30Б. Оба воздушных судна и установленная на них аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

СПРАВКА КП

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU