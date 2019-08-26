Педагоги и родители рассказали, чего ждут от системы образования в России
Реализация нацпроекта «Образование» позволит изменить многие аспекты обучения. Но, как оказалось, ожидания у педагогов и родителей не совсем схожи, рассказали "Известиям" в ОНФ.
Учителя надеются, что:
Модернизируют здания, спортплощадки, технику – 45%,
Построят новые школы в селах - 42%,
Введение психологической поддержки для родителей - 48%,
Проведение цифровой трансформации образования - 27%,
Обновления образовательных стандартов - 26%,
Кстати, многие педагоги надеются, что изменится сама иерархия в школе. Появятся должности «старший учитель» и «ведущий учитель» - за выступают 73% учителей.
А вот у родителей несколько иные ожидания от реформы.
Участие детей в международный соревнованиях – 76%,
Возможность выбирать наставников в исследованиях - 72%),
Профориентационные онлайн-уроки - 72%,
Что касается опасений родителей, то они переживают, что введение новых предметов ухудшит успеваемость детей – 34%, дополнительной нагрузки в виде исследований и творческих работ опасаются 22% респондентов.
Индивидуального обучения боятся 18% респондентов.
Сами дети признаются:
Слишком много домашних заданий – 38%,
Неинтересные уроки – 33%,
Большая загруженность и нехватка времени на личные увлечения – 31%,
Шестидневка – 25%.
ИСТОЧНИК KP.RU