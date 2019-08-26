2019-08-26T09:11:49+03:00
Общество

Педагоги и родители рассказали, чего ждут от системы образования в России

Приоритеты не сошлись
Ася РОМАНЧУК
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Учителя, ученики и родители рассказали, чего ждут от системы образованияУчителя, ученики и родители рассказали, чего ждут от системы образованияФото: Роман ЗЛОБИН
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Реализация нацпроекта «Образование» позволит изменить многие аспекты обучения. Но, как оказалось, ожидания у педагогов и родителей не совсем схожи, рассказали "Известиям" в ОНФ.

Учителя надеются, что:

Модернизируют здания, спортплощадки, технику – 45%,

Построят новые школы в селах - 42%,

Введение психологической поддержки для родителей - 48%,

Проведение цифровой трансформации образования - 27%,

Обновления образовательных стандартов - 26%,

Кстати, многие педагоги надеются, что изменится сама иерархия в школе. Появятся должности «старший учитель» и «ведущий учитель» - за выступают 73% учителей.

А вот у родителей несколько иные ожидания от реформы.

Участие детей в международный соревнованиях – 76%,

Возможность выбирать наставников в исследованиях - 72%),

Профориентационные онлайн-уроки - 72%,

Что касается опасений родителей, то они переживают, что введение новых предметов ухудшит успеваемость детей – 34%, дополнительной нагрузки в виде исследований и творческих работ опасаются 22% респондентов.

Индивидуального обучения боятся 18% респондентов.

Сами дети признаются:

Слишком много домашних заданий – 38%,

Неинтересные уроки – 33%,

Большая загруженность и нехватка времени на личные увлечения – 31%,

Шестидневка – 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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