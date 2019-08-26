Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-26T13:33:08+03:00

Состояние самых богатых людей планеты за один день уменьшилось на 14 миллиардов долларов Фото: REUTERS

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Десять самых богатых людей планеты за один день потеряли более 14 миллиардов долларов. Это произошло из-за падения мировых бирж и обострения торговой войны Китая и США.

Самые большие потери понес основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов. Но это не помешало ему остаться на первой строчке самых богатых людей планеты. Сейчас доходы Безоса насчитывают 109 миллиардов долларов.

Чуть меньше потерял основатель Microsoft Билл Гейтс. Его капитал уменьшился на 1.79 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

В значительной мере пострадали также основатель Facebook Марк Цукерберг и соучредители компании Google – Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин. Их потери составили от 1,53 до 1,63 миллиарда долларов.

Падение мировых бирж коснулось и российских предпринимателей. Они в сумме потеряли около двух миллиардов долларов. В частности, генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на 384 миллиарда долларов, а совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон на 300 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU