2019-08-26T13:33:08+03:00
Экономика

Десять богатейших людей мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

Причиной стало падение мировых бирж
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Состояние самых богатых людей планеты за один день уменьшилось на 14 миллиардов долларовСостояние самых богатых людей планеты за один день уменьшилось на 14 миллиардов долларовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Десять самых богатых людей планеты за один день потеряли более 14 миллиардов долларов. Это произошло из-за падения мировых бирж и обострения торговой войны Китая и США.

Самые большие потери понес основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов. Но это не помешало ему остаться на первой строчке самых богатых людей планеты. Сейчас доходы Безоса насчитывают 109 миллиардов долларов.

Чуть меньше потерял основатель Microsoft Билл Гейтс. Его капитал уменьшился на 1.79 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

В значительной мере пострадали также основатель Facebook Марк Цукерберг и соучредители компании Google – Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин. Их потери составили от 1,53 до 1,63 миллиарда долларов.

Падение мировых бирж коснулось и российских предпринимателей. Они в сумме потеряли около двух миллиардов долларов. В частности, генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на 384 миллиарда долларов, а совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон на 300 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа
Владимир Путин: Инфляция постепенно приближается к цели
BMW и Volvo могут уйти из России
Трамп готов сказать "да" присоединению России к G7
Гонщик Ducati после аварии потерял память
Путин уволил российского посла в Лондоне Александра Яковенко
В Кремле не считают провокацией предложение Трампа возвращении к формату G8
Кремль: Путин пока не принял решение по амнистии к 75-летию Победы
В Госдуме предложили увеличить базовую часть зарплаты врачей
Лавров: "нормандский саммит" возможен при условии разведения сил в Донбассе
Ученые назвали три способа, как уменьшить вред от смартфона
Лайков ради: Блогер инсценировал аварию с участием матери
Глава МИД Анголы передал Лаврову послание для Путина
СПЧ настаивает на введении уголовной статьи за применение пыток
Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные