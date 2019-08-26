Россиянка погибла при восхождении к вулкану Фудзи

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-26T17:18:47+03:00

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Туристка из России погибла при восхождении на японскую гору Фудзи. Ей оказалась 29-летняя Анна Дубровина, передает японское агентство Kyodo.

Известно, что причиной смерти стала серьезная травма головы и грудной клетки. Первоначально следователи предположили, что на туристку упал большой камень или осколок горной породы. Однако при осмотре места происшествия правоохранители не обнаружили ни малейших следов обрушения. Даже защитная сетка на склонах горы оказалась цела. Истинную причину смерти туристки следователи пока не определили.

Высота вулкана Фудзи составляет 3776 метров. Этот вулкан был и остается одним из самых популярных туристических мест Японии. В настоящее время он считается слабоактивным, а в последний раз извергался в 1707 году. Сезон восхождения на Фудзи достаточно короткий – с 1 июля по 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU