Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-26T17:33:21+03:00

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Центробанк спрогнозировал ожидаемый рост доходов россиян. Постепенно зарплаты увеличиваются и в III квартале 2019 года прирост может составить почти 3,5 процента.

Тенденция к увеличению сохранится со второго квартала. В реальном выражении заработная плата выросла на 2,9 – 3,5 процента.

- В III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, рост составит 3–3,5% в годовом выражении, - говорится в информационно-аналитическом комментарии «Экономика».

Для сравнения, в I квартале 2019 года реальный рост зарплат составил 1,3 процента, а уже во II квартале было отмечено существенное увеличение – до 2,6 процентов.

В свою очередь в Росстате прогнозируют, что в июне-июле рост выплат составит 7,7-8,%. В Центробанке такие высокие показатели объясняют выплатами бонусов в нефтегазовой сфере, пишет газета «Известия».

Ранее Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян слишком медленно растут, это должно вызывать беспокойство правительства. В то же время глава государства доволен, что инфляция в стране приближается к планируемым четырем процентам.

ИСТОЧНИК KP.RU