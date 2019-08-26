2019-08-26T13:42:43+03:00
Общество

Владимир Путин: Инфляция постепенно приближается к цели

Во время Послания Федеральному собранию Президент России обозначил ориентир -целевой показатель инфляции в 4 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Целевой показатель инфляции - 4 процентаЦелевой показатель инфляции - 4 процентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в стране приближается к целевому показателю в 4 процента. Эта цифра была озвучена главой страны во время Послания Федеральному собранию. Но несмотря на то, что рост цен удалось держать на уровне ниже 5 процентов, реальные доходы, сообщил Путин, растут медленно. Это «вызывает беспокойство» у президента.

В прошлом году цены выросли на 4,3 процента, а в 2017 поставили рекорд - и вовсе на 2,5 процента, это самый низкий показатель за все постсоветское время.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год составляет 4,3 процента. По итогам первого летнего месяц специалисты Росстат насчитали нулевую инфляцию, платили россияне в магазинах ровно столько же, сколько и раньше.. В том же месяце в министерстве экономического развития сообщили, что темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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