В соцсетях обсуждают тему возможной инсценировки смерти Стива Джобса: Всё из-за одного фото
Стив Джобс скончался восемь лет назад. Но в понедельник 16 августа пользователи популярной новостной соцсети Reddit заговорили о том, что в 2011 году была инсценировка и на самом деле Джобс жив.
В этом как минимум уверен пользователь под ником Sheshesheqwerty. Он опубликовал фото, на котором мужчина очень похожий на основателя Apple.
- Стив Джобс прячется в Египте и инсценировал свою смерть, - подписал фото мужчина.
Многие пользователи действительно отметили внешнее сходство и признались, что готовы поверить в теорию автора снимка.
- Джобс наполовину араб, точнее сириец. Так что не удивительно, что он выбрал Арабскую страну, - строили новые теории комментаторы снимка.
- Он держит руки также как Джобс, это его тик, - добавляют другие.
Но большинство пользователей оказались скептиками. Фото, сделанное с такого ракурса, они посчитали плохим доказательством сходства. Некоторые и вовсе ударились в философствования:
- Когда вы станете старше, я клянусь, что в конечном итоге вы будете видеть все больше и больше людей, которые выглядят одинаково. Существует огромное разнообразие в природе, но мы тянемся к шаблонам.
Какие бы теории поклонники изобретателя не строили, официально он умер 6 октября, оставив после себя огромное наследие Apple. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.
ИСТОЧНИК KP.RU