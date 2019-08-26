В соцсетях обсуждают тему возможной инсценировки смерти Стива Джобса: Всё из-за одного фото

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-26T18:05:57+03:00

На снимке, выложенном в сеть, очень похожий на основателя Apple мужчина

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Стив Джобс скончался восемь лет назад. Но в понедельник 16 августа пользователи популярной новостной соцсети Reddit заговорили о том, что в 2011 году была инсценировка и на самом деле Джобс жив.

В этом как минимум уверен пользователь под ником Sheshesheqwerty. Он опубликовал фото, на котором мужчина очень похожий на основателя Apple.

- Стив Джобс прячется в Египте и инсценировал свою смерть, - подписал фото мужчина.

Многие пользователи действительно отметили внешнее сходство и признались, что готовы поверить в теорию автора снимка.

- Джобс наполовину араб, точнее сириец. Так что не удивительно, что он выбрал Арабскую страну, - строили новые теории комментаторы снимка.

- Он держит руки также как Джобс, это его тик, - добавляют другие.

Но большинство пользователей оказались скептиками. Фото, сделанное с такого ракурса, они посчитали плохим доказательством сходства. Некоторые и вовсе ударились в философствования:

- Когда вы станете старше, я клянусь, что в конечном итоге вы будете видеть все больше и больше людей, которые выглядят одинаково. Существует огромное разнообразие в природе, но мы тянемся к шаблонам.

Какие бы теории поклонники изобретателя не строили, официально он умер 6 октября, оставив после себя огромное наследие Apple. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU