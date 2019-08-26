Остров Борнео станет новой столицей Индонезии

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-26T18:20:14+03:00

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Власти Индонезии планируют перенести столицу из Джакарты, расположенной на острове Ява, в юго-восточную часть острова Калимантан (Борнео). Работу над переносом планируют начать в 2021 году, а уже к 2024 году государственные структуры переедут в новую столицу. Об этом рассказал президент страны Джоко Видодо в прямом эфире национального телевидения.

Перенос столицы обойдется государству в 32 миллиарда долларов. По словам министра планирования и национального развития Бамбанга Броджонегоро, первоначально было несколько вариантов с новой столицей. Выбор стоял между вариантом сосредоточения всех государственных структур в центре Джакарты и вынесением их в один из ближайших городов-спутников. В итоге было принято решение полностью перенести столицу на другой остров, - передал ТАСС со ссылкой на эфир национального телевидения.

Сайт kp.ru писал о том, что министр планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонеро рассказал о желании главы государства перенести столицу. Тогда он заявил, что данный процесс может занять десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU