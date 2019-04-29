Индонезия перенесет столицу с острова Ява

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-29T14:00:28+03:00

Индонезийские власти еще не выбрали новое место для главного города страны Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Индонезийские власти еще не выбрали новое место для главного города страны

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Индонезия перенесет столицу за пределы острова Ява. Об этом рассказал министр планирования национального развития Бамбанга Броджонеро, Подчеркнув, что это «очень важное решение» было принято президентом государства Джоко Видодо

«Президент решил перенести столицу за пределы Явы, и это очень важное решение», — приводит слова министра издание Reuters.

Броджонеро сообщил, что власти еще не выбрали новое место для главного города Индонезии. По его словам, сам процесс переноса столицы может занять до десяти лет. Он привел в качестве примера опыт Бразилии, Малайзии и Казахстана.

На данный момент Джакарта официально является провинцией со статусом столицы, а не городом.

Стоит отметить, что на Индонезии происходит много землетрясений и цунами, жертвами которых в основном становятся жители острова Ява. Сайт kp.ru рассказывал о мощном цунами, которое обрушилось на индонезийские острова Ява и Суматравечером. Жертвами стихии стали более 222 человека, 843 ранены, 35 пропали без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU