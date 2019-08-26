Пять миллионов калорий для нелюбимого мужа: в сети стал вирусным ролик с рецептом «убийственной» пиццы
Кесадилья с большим количеством начинки, сантиметров десять, привела в воторг пользователей соцсетях. Правда, вызвала не аппетит. Съесть такую пиццу по мнению большинства пользователей твиттер сможет только тот, кто хочет отомстить своей поджелудочной железе за что-то.
Создатели ролика из Twisted Food иронии в своем рецепте естественно не нашли. Ее нашел журналист Яшар Али. Он опубликовал ролик с рецпетом в твиттер и оставил короткую подпись «Я звоню в ФБР».
Юмор журналиста оценили сотни человек. Пиццу прозвали «убийственной» за «пять миллионов калорий», которые попадут в организм, если у человека сможет открыться до такого размера рот, чтобы укусить кесадилью.
-Это угроза национальной безопасности, - писали комментарии к видео.
- Я потолстела, пока только это смотрела.
- О, мой бог. Каждый раз, когда я думал, что вот сейчас рецепт закончится, они все продолжали добавлять новые ингредиенты.
Видео рецепт даже сравнили с фильмом, где зрителя ждет неожиданная концовка:
- Никто не ожидал, что будет еще и обжарка.
- Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет.
Видео собрало под 200 тысяч лайков и стало вирусным.
Рецепт убийственной пиццы.
ИСТОЧНИК KP.RU