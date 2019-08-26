2019-08-26T18:52:56+03:00
Общество

Пять миллионов калорий для нелюбимого мужа: в сети стал вирусным ролик с рецептом «убийственной» пиццы

Видео разместил в твиттере журналист Яшар Али с подписью "Я звоню в ФБР"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рецепт пользователи твитера в шутку назвали национальной угрозойРецепт пользователи твитера в шутку назвали национальной угрозойФото: Twitter.com
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Кесадилья с большим количеством начинки, сантиметров десять, привела в воторг пользователей соцсетях. Правда, вызвала не аппетит. Съесть такую пиццу по мнению большинства пользователей твиттер сможет только тот, кто хочет отомстить своей поджелудочной железе за что-то.

Создатели ролика из Twisted Food иронии в своем рецепте естественно не нашли. Ее нашел журналист Яшар Али. Он опубликовал ролик с рецпетом в твиттер и оставил короткую подпись «Я звоню в ФБР».

Юмор журналиста оценили сотни человек. Пиццу прозвали «убийственной» за «пять миллионов калорий», которые попадут в организм, если у человека сможет открыться до такого размера рот, чтобы укусить кесадилью.

-Это угроза национальной безопасности, - писали комментарии к видео.

- Я потолстела, пока только это смотрела.

- О, мой бог. Каждый раз, когда я думал, что вот сейчас рецепт закончится, они все продолжали добавлять новые ингредиенты.

Видео рецепт даже сравнили с фильмом, где зрителя ждет неожиданная концовка:

- Никто не ожидал, что будет еще и обжарка.

- Хотите убить супруга? Вот простой рецепт пиццы-тортильи на пять миллионов калорий из 500 шагов, которая отправит его прямо на тот свет.

Видео собрало под 200 тысяч лайков и стало вирусным.

Рецепт убийственной пиццы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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