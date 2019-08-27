2019-08-27T01:27:01+03:00
В мире

Пользователи заметили сбой в работе Facebook

Неполадки зафиксировали в России и нескольких странах Европы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пользователи заметили сбой в работе FacebookПользователи заметили сбой в работе FacebookФото: REUTERS
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Пользователи из России и нескольких европейских стран сообщили о сбоях в работе популярной социальной сети Facebook. Больше всего жалоб поступало из Москвы, а также ряда германских, английских, швейцарских, греческих, американских и канадских городов.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, неполадки начались в понедельник, 26 августа, около 21:30. Пользователи сообщали о трех самых распространенных неполадках.

Чаще всего юзеры сообщали о сбоях в работе сайта. Об этом заявили около 42% пользователей. Еще 31% людей испытали трудности при входе в свой аккаунт. Оставшиеся 26% заявили, что не смогли обновить ленту новостей, а также не отображались фотографии.

Сайт kp.ru ранее писал о сбое в работе социальной сети.Тогда в Facebook также не могли зайти пользователи большинства европейских стран, включая Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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