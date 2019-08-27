2019-08-27T08:46:19+03:00
Политика

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должен состояться до конца недели

Российский адвокат сообщил, что Москва и Киев пока не утвердили списки граждан с обеих сторон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должен состояться до конца неделиОбмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ должен состояться до конца неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин сообщил о том, что во вторник, 27 августа, возобновится работа по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, которое должно произойти до конца текущей недели.

«Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти», - цитирует слова адвоката газета «Известия»

Рыбин заявил, что на данный момент нет окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон.

Напомним, 22 августа адвокат сообщил, что трое граждан РФ, проходят юридическую процедуру оформления обмена и в пунктах сбора находятся еще несколько россиян граждан. Позже появилась информация, что Киев и Москва обсуждают так называемую формулу 33 на 33 человека без учета главного редактора украинского РИА-Новости Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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