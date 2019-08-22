Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-22T11:03:30+03:00

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Адвокат Валентин Рыбин рассказал о подготовке обмена трех россиян, находящихся на Украине. В четверг 22 августа стали известны их имена – это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Рыбин сообщил ТАСС, что вернуться на Родину они должны уже в ближайшее время, сейчас они проходят все необходимые юридические процедуры.

- Одинцов и Баранов были признаны на Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, - рассказал адвокат. – Мефедов обвинен в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Он отпущен под залог 19 августа.

В списке россиян, которых готовят к обмену, есть еще имена. Называть их адвокат не стал. Напомним, директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков после встречи Президента России и Франции предположил, что в ближайшее время состоится обмен людьми, которых удерживают в России и Украине. Эксперт не исключил, что обмен затронет украинских моряков с Керченского пролива.

ИСТОЧНИК KP.RU