В Россию запретили ввозить вещества, разрушающие озоновый слой
С 7 сентября по 31 декабря в России начнет действовать временное ограничение на импорт озоноразрушающих средств (ОРВ). В список химических соединений, опасных для озонового слоя Земли, вошли фтордихлорметан, фтортрихлорэтан, трифтордихлорэтан, фторгексахлорпропан, пентафторхлорпропан и некоторые другие.
Цель принятого постановления – соблюдение обязательств России перед международным сообществом по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу.
Разрешенные к ввозу объёмы ОРВ в 2019 году планируют распределять по заявителям с учётом показателей предыдущих лет. Большую часть (60% объёма) смогут ввести компании-импортеры озоноразрушающих веществ 2018 года. 35% будет отдано заявителям, ни разу не ввозившим вещества подобного класса в Россию, а также тем, кто не имеет разрешение. Оставшиеся 5% объёма предназначены для компаний, который подавали заявления в 2018 году, получили разрешения, но так и не воспользовались этой возможностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU