Средний возраст россиян-автовладельцев составил 37 лет

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-27T13:33:13+03:00

В результате обработки более 240 тысяч опросников, средний возраст автовладельца в России достигает 37 лет Фото: Алексей ФОКИН

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Автостат проанализировал информацию, собранную в период с 2013 по 2019 годы у респондентов от 18 до 65 лет. В результате обработки более 240 тысяч опросников, средний возраст автовладельца в России достигает 37 лет. В рамках исследования так же удалось составить рейтинг марок авто в зависимости от среднего возраста их владельца.

Самый низкий возрастной показатель водителя в России оказался у Infiniti: средний возраст владельцев этого бренда - 33 года. На два года старше (35 лет) любители немецкой классики – BMW. Следующие в списке (36 лет) идут владельцы отечественных автомобилей LADA, а также импортных Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz. УАЗ, Citroen и Volvo водят люди, достигшие 39 лет. 40-летние предпочитают Land Rover, Chery, Suzuki и Renault. Как показало исследование, замыкают этот рейтинг любители больших внедорожников из Южной Кореи и Китая - SsangYong и Great Wall. Возраст владельцев этих марок достиг 41 года.

Рейтинг автомобильных марок по увеличению возраста владельца:

1. Infiniti – 33 года

2. BMW – 35 лет

3. LADA, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz – 36 лет

4. УАЗ, Citroen и Volvo – 39 лет

5. Land Rover, Chery, Suzuki и Renault – 40 лет

6. SsangYongи GreatWall – 41 год

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, какие автомобили считаются более мужскими, а какие — более женскими.

ИСТОЧНИК KP.RU