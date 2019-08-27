Более 20 вузов и институтов должны вернуть неосвоенные миллионы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-27T15:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

23-м отечественным вузам и научным институтам предписано частично или полностью вернуть деньги, полученные от Минобрнауки РФ на целевые разработки. Дело в том, что министерская комиссия посчитала невыполненными условия государственного финансирования. Другими словами, инновационные разработки, на которые выделялись субсидии, не были реализованы.

Самая большая задолженность числится за Томским политехническим университетом. Он должен вернуть в бюджет более 100 млн рублей, которые были выделены на разработки в области энергетики и промышленности.

Нижегородскому государственному университету им Н. И. Лобачевского необходимо вернуть 50 млн рублей. Бюджетные деньги планировалось потратить на создание транспортного средства для граждан, испытывающих трудности при передвижении и поэтому ведущих малоподвижный образ жизни. Как сообщает ТАСС, в список должников попали университеты и научные организации из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани и других городов России.

В июне сайт kp.ru сообщал о том, что Томский политехнический университет впервые вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге, а также стал единственным российским, представленным области Mechanical Engineering.

ИСТОЧНИК KP.RU