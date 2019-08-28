2019-08-28T06:03:39+03:00
Наука

Московский планетарий призвал не боятся астероида, летящего на землю

Космическое тело приблизятся к Земле 28 августа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Московский планетарий призвал не боятся астероида, летящего на землюМосковский планетарий призвал не боятся астероида, летящего на землю
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На Землю движется астероид 2019 OU1, который максимально близки подлетит к планете 28 августа. Расстояние будет составлять примерно один миллион километров. Эксперты отмечают, что опасности нет.

- Такой астроид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет. Это самое главное, что нужно знать, - сказала в интервью для «РИА Новости» директор московского планетария Фаина Рублева.

Также, как сообщает NASA, к Земле приближаются сразу два крупных астероидов. По данным ученых, максимально близко они подлетят к планете 14 сентября. Расстояние до них будет около 5,3 миллионов километров.

Сообщается, что размер одного из них составляет от 290 до 650 метров. Для примера, размер Останкинской башни 540 метров. Диаметр второго космического тела 2010CO1 составит от 120 до 260 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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