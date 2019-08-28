Погода в Москве на 28 августа 2019 года: возможен сильный ветер
Погода в Москве на 28 августа 2019 года будет немного облачной и чуть более прохладной, чем в предыдущие дни.
Столбики термометров в светлое время суток будут находиться в районе отметок 16..18 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 5..7 градусов.
Осадков в столице не ожидается, а вот ветер в эту среду может быть довольно сильным. Воздушные потоки северного направления движения разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 757 миллиметров ртутного столба. Это значительно выше усредненной нормы.
Сайт kp.ru писал, что последние деньки лета будут довольно прохладными, зато осенью в Москву вернется жара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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