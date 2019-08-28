Погода в Москве на 28 августа 2019 года: возможен сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-28T07:05:29+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 28 августа 2019 года

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Погода в Москве на 28 августа 2019 года будет немного облачной и чуть более прохладной, чем в предыдущие дни.

Столбики термометров в светлое время суток будут находиться в районе отметок 16..18 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 5..7 градусов.

Осадков в столице не ожидается, а вот ветер в эту среду может быть довольно сильным. Воздушные потоки северного направления движения разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 757 миллиметров ртутного столба. Это значительно выше усредненной нормы.

Сайт kp.ru писал, что последние деньки лета будут довольно прохладными, зато осенью в Москву вернется жара.

ИСТОЧНИК KP.RU