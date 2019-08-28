В России появится "принципиально новый" вертолет

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-28T07:35:43+03:00

Машина объединит в себе значимые наработки конструкторских бюро и завода

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В России началась разработка принципиально нового вертолета, который объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода. Об этом сообщил директор холдинга "Вертолеты России" по инновациям Андрей Шибитов.

По его словам, в настоящий момент проект все еще формируется, но сама его концепция будет значительно отличаться от решений, заложенных в существующий модельный ряд.

"Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта", - сказал Шибитов в интервью журналу "Вертолеты России".

Сайт kp.ru писал, что ранее Россия и Китай договорились о создании тяжелого вертолета нового поколения. Его разработка, производство, выпуск и продажа будут вестись совместно.

ИСТОЧНИК KP.RU