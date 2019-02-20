Россия и Китай договорились о создании тяжелого вертолета нового поколения

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-20T08:26:45+03:00

Как ожидается, соответствующий контракт будет подписан в ближайшие два месяца

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В среду, 20 февраля, стало известно, что Россия и Китай в ближайшие два месяца подпишут контракт на разработку тяжелого вертолета нового поколения. Причем директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, общаясь с журналистами на аэрокосмической выставке AERO INDIA - 2019, назвал этот договор «контрактом века».

«Мы подготовили, и в ближайшие месяц-два будет подписан контракт века с Китаем по совместной разработке, производству, выпуску и продаже тяжелого вертолета нового поколения. На этот проект мы положили четыре года напряженных переговоров», - приводит слова Кладова ТАСС.

Также представитель Ростеха заметил, что грузоподъемность нового вертолета составит примерно 15 тонн. По его словам, машина будет более мощной, чем американский Sikorsky, но не мощнее российского Ми-26.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года появилась информация о том, что Россия создает самый быстрый вертолет в мире. Как отмечалось, «революционная новинка» сможет летать со скоростью пассажирских самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU