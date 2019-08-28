2019-08-28T11:11:24+03:00
Общество

Маломобильных пассажиров будут поднимать в поезда с помощью новейшего устройства

Подъемник разработали российские инженеры
Ася РОМАНЧУК
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Для маломобильных пассажиров разработают специальную платформуДля маломобильных пассажиров разработают специальную платформуФото: Игорь БУЛАТОВ
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Российские инженеры разработали электроподъемник для комфортной посадки и высадки маломобильных пассажиров железнодорожного транспорта. Изобретение заинтересовало в первую очередь производителей подвижного состава, так как применение устройств на старых поездах и электричках по мнению экспертов нецелесообразно.

- Новый подъемник можно будет устанавливать в тамбуре как междугороднего экспресса, так и обычной электрички. Универсальная конструкция совместима с любыми типами вагонных дверей, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями разработал «Уралвагонзавод». Подъемник монтируется в одном из тамбуров вагона. В сложенном состоянии он убирается в специальный шкаф и не мешает проходу пассажиров.

Разработчики утверждают, что грузоподъемность устройства в 300 кг превосходит многие зарубежные аналоги. Для большей надежности механизм платформы продублирован ручным приводом.

— Устройство прошло все необходимые испытания и готово к эксплуатации, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Кирилл Томащук. - Изобретение уже заинтересовало ведущих производителей подвижного состава.

Планируется, что с 28 по 31 августа устройство будет представлено на Международном железнодорожном салоне техники и технологий PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО, который пройдет в подмосковной Щербинке на площадке ВНИИЖТ (Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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