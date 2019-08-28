2019-08-28T11:34:18+03:00
Происшествия

В Азербайджане более 30 человек госпитализированы после отравления соком

Все пострадавшие попали в больницу со свадебного банкета
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Более 30 человек отравились соком в АзербайджанеБолее 30 человек отравились соком в АзербайджанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Массовое отравление произошло на свадьбе в Исмаиллинском районе на северо-западе Азербайджана. На настоящий момент в больницу обратились 33 человека.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что все пострадавшие могли отравиться фруктовыми соками. Эта информация еще уточняется.

В целом в Исмаиллинскую центральную районную больницу с признаками отравления обратились 33 человека, которым оказана необходимая помощь. На утро в медицинском учреждении продолжают оставаться четыре человека, в том числе двое детей", - передает ТАСС со ссылкой на азербайджанский Минздрав.

Ожидается, что в ближайшее время все пострадавшие будут отпущены домой.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее массовое отравление было зафиксировано также на свадьбах в двух ресторанах Якутска. В больницы обратились 42 человека. У части пострадавших диагностирован сальмонеллез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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