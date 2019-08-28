В Азербайджане более 30 человек госпитализированы после отравления соком
Массовое отравление произошло на свадьбе в Исмаиллинском районе на северо-западе Азербайджана. На настоящий момент в больницу обратились 33 человека.
В пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что все пострадавшие могли отравиться фруктовыми соками. Эта информация еще уточняется.
В целом в Исмаиллинскую центральную районную больницу с признаками отравления обратились 33 человека, которым оказана необходимая помощь. На утро в медицинском учреждении продолжают оставаться четыре человека, в том числе двое детей", - передает ТАСС со ссылкой на азербайджанский Минздрав.
Ожидается, что в ближайшее время все пострадавшие будут отпущены домой.
Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее массовое отравление было зафиксировано также на свадьбах в двух ресторанах Якутска. В больницы обратились 42 человека. У части пострадавших диагностирован сальмонеллез.
ИСТОЧНИК KP.RU