Полностью собрать ребенка в школу обойдется в 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-28T11:47:36+03:00

Это в два раза больше, чем в прошлом году

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Подготовка к первому сентября с каждым годом все больше и больше разоряет бюджеты россиян. Если еще два года назад родители тратили примерно 12 тысяч на сборы ребенка в школу, то в этом году сумма составила уже почти 27 тысяч рублей (26.986). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Самой затратной оказалась покупка школьной формы. На нее родители выделяют в среднем 13 с половиной тысяч рублей. Правда, надо отметить, что сюда входит и спортивная форма для физкультуры, и сменная обувь.

Немало уходит и на покупку школьного портфеля. Он обходится родителям примерно в три с половиной тысячи рублей (3.636). Третьей по стоимости стала покупка методических пособий - учебников и рабочих тетрадей. На это родители тратят чуть больше двух тысяч (2.217).

Несмотря на растущие расходы, все меньше людей придерживаются мнения о том, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами. Если в 2010 году так думали 28% населения, то сейчас их доля составляет всего 15%.

На что уходят деньги при сборе ребенка в школу

1. Покупка школьной формы

2. Покупка портфеля

3. Приобретение методических пособий

4. Покупка канцелярских принадлежностей

5. Взносы на школьные нужны

ИСТОЧНИК KP.RU