Военный аналитик рассказал о принципиально новом российском вертолете

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-28T13:09:13+03:00

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Разработка нового вертолета, которую анонсировал директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов, может занять несколько лет. Такое мнение выразил заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. По его словам, в этой сфере сейчас Россия конкурирует с Америкой, Европа же не может пока сравниться с такими разработками.

«В этой ситуации мы напрямую конкурируем с американцами, а Евросоюз потихоньку пока отдыхает. Это процесс творческий и исследовательский. Не меньше нескольких лет, это сложный процесс. Это инженерные, научные исследования. Это новая тема, полет вертолета на предельных скоростях, потому что вертолет уже летает на предельных скоростях и пройти этот предел, это как пробить сверхзвук для самолетов», — цитирует эксперта ИА НСН.

Напомним, ранее Андрей Шибитов заявил, что в России началась разработка принципиально нового вертолета, которых объединит в себе все наработки двух крупнейших конструкторских бюро Миля и Камова.

ИСТОЧНИК KP.RU