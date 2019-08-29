Минэкономразвития обнародовало прогноз курса рубля к доллару до 2024 года

СЕГОДНЯ 02:16 2019-08-29T02:34:23+03:00

По мнению аналитиков ведомства, курс национальной валюты будет выше 70 рублей за $1 не раньше 2023 года при цене нефти $45 за баррель

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития России обнародовало уточненный прогноз курса рубля к доллару на пять лет вперед – до 2024 года, в котором отметило ухудшение по целому ряду показателей.

По мнению аналитиков министерства, курс российской национальной валюты будет выше 70 рублей за одну единицу американской не раньше 2023 года, причем только консервативном сценарии и при цене нефти 45 долларов за баррель.

За основу прогноза принят базовый сценарий, по которому среднегодовой курс рубля в нынешнем году составит 65,4 рубля за доллар, в следующем – 65,7 рубля, в 2021-м – 66,1 рубля, в 2022 году – 66,5 рубля. В 2023 году, по прогнозам специалистов, за доллар будут давать в среднем 66,9 рубля, а в 2024-м – 67,4.

Согласно же консервативному сценарию ведомства, в этом году среднегодовой курс рубля составит 68,7 рубля, в 2021-м – 69,3 рубля, еще через год доллар будет стоить в среднем 69,8 рубля. В 2023 году ожидается 70,1 рубля за один американский «зеленый», а в 2024-м – 70,5. Нефть же по этому сценарию с $62,2 за баррель в 2019 году за пять лет постепенно подешевеет до 53 за баррель в 2024-м, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU