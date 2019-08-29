Росстат измерил объем "невидимой" экономики России

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-29T08:23:08+03:00

В 2017 году он составил 11, 7 триллиона рублей

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Объем неучтенной экономики России, включая теневое и незарегистрированное производство, составил 11,7 триллиона рублей (12,7% ВВП) в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики о национальных счетах.

Согласно им, больше всего скрытого производства наблюдается в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве. Свыше 70% экономических операций в первом секторе относятся именно к неформальной экономике. Для сравнения в строительстве это лишь 16%.

При этом в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов теневая деятельность вовсе отсутствует.

В целом же доля "невидимой" экономики в ВВП России снижается. В 2015 и 2016 годах она оценивалась в 13,2%, сообщается на сайте Росстата.

Сайт kp.ru писал, что ранее стал известен также объем скрытой экономики. В 2017 году он составил порядка 5,3% ВВП.

ИСТОЧНИК KP.RU