2019-08-29T08:23:08+03:00
Экономика

Росстат измерил объем "невидимой" экономики России

В 2017 году он составил 11, 7 триллиона рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Размер ненаблюдаемой экономики России в 2017 году составил 12,7% ВВПРазмер ненаблюдаемой экономики России в 2017 году составил 12,7% ВВПФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Объем неучтенной экономики России, включая теневое и незарегистрированное производство, составил 11,7 триллиона рублей (12,7% ВВП) в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики о национальных счетах.

Согласно им, больше всего скрытого производства наблюдается в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве. Свыше 70% экономических операций в первом секторе относятся именно к неформальной экономике. Для сравнения в строительстве это лишь 16%.

При этом в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов теневая деятельность вовсе отсутствует.

В целом же доля "невидимой" экономики в ВВП России снижается. В 2015 и 2016 годах она оценивалась в 13,2%, сообщается на сайте Росстата.

Сайт kp.ru писал, что ранее стал известен также объем скрытой экономики. В 2017 году он составил порядка 5,3% ВВП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк рассказал, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу
Больше дырок: в женской моде появился новый откровенный тренд
Свыше 200 компаний попросили Трампа не вводить пошлины на китайские товары
Трамп приостановил выделение военной помощи Украине
У шести миллионов россиян предпенсионного возраста нет работы
При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек
Лукашенко отказался ехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны
В Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией
Число погибших при атаке на бар в Мексике возросло до 28
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы
В США погибла гонщица и телеведущая Джесси Комбс
Эрдоган рассказал, когда примет решение, покупать ли российские Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Минэкономразвития обнародовало прогноз курса рубля к доллару до 2024 года
Вышинский поблагодарил за их вклад в свое освобождение омбудсменов России и Украины
Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе
Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси
Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек