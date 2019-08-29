Минпросвещения оставило идею проведения киберуроков на усмотрение школ
Ведомство не против внесения таких занятий в вариативную часть учебного плана
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Образовательные учреждения вправе сами решать вопрос о проведении занятий по киберспорту. Учебный план основной программы включает в себя две части - обязательную и вариативную. В последнюю вполне могут входить факультативные занятия, курсы и дополнительные предметы. Такое заявление сделали в министерстве просвещения России.
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ИСТОЧНИК KP.RU