Минпросвещения оставило идею проведения киберуроков на усмотрение школ

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-29T08:52:16+03:00

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Образовательные учреждения вправе сами решать вопрос о проведении занятий по киберспорту. Учебный план основной программы включает в себя две части - обязательную и вариативную. В последнюю вполне могут входить факультативные занятия, курсы и дополнительные предметы. Такое заявление сделали в министерстве просвещения России.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU