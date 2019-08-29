2019-08-29T11:01:17+03:00
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Частные камеры видеофиксации «отвяжут» от объема штрафов

Минэкономразвития уже направило рекомендации в регионы
Ася РОМАНЧУК
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Владельцам частных камер ограничат бюджетыВладельцам частных камер ограничат бюджетыФото: YouTube
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В августе Минэкономразвития направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, когда владельцы частных камер получают прибыль от собранных штрафов за нарушение ПДД.

В настоящее время примерно в 20 регионах, в том числе в Московской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Астраханской, Курганской, Тюменской областях, республиках Алтай и Крым, владельцы частных камер получают 11–100% от суммы собранных комплексом фиксации штрафов. В поисках прибыли бизнесмены ставят камеры на самых выгодных участках и зачастую с нарушениями.

С учетом решений, принятых на одном из последних заседаний проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Минэкономразвития подготовило рекомендации для руководства регионов «о целесообразности заключения» таких концессионных соглашений по камерам, чтобы их условия не предполагали «взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов», - цитируют «Известия» протокол по итогам заседания комитета от 31 июля.

Методические рекомендации по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации разрабатывает Министерство транспорта. Главным принципом размещения камер на дорогах станет обеспечение безопасности дорожного движения – поэтому в приоритете будут места повышенной аварийности.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает наиболее правильно организованным опыт работы с инвесторами в Москве. Почасовая работа частной камеры финансируется из бюджета, а места для установки определяет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

По мнению замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, при установке систем фиксации выявляются различные нарушения не только частных, но и государственных комплексов, поэтому, необходимо создание эффективного механизма материальной ответственности за различные нарушения при их монтаже и эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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