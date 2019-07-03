2019-07-02T17:17:14+03:00
Авто

Частные камеры уберут с дорог

Переносная аппаратура для видеозаписи из способа предотвращать ДТП превратилась в средство для сбора денег
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
Частники ставят камеры там, где их труднее всего заметить. Фото: youtube.comЧастники ставят камеры там, где их труднее всего заметить. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий регулировать порядок установки и использования средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Депутаты предлагают четко прописать технические требования к таким камерам, а также к тому, где их устанавливать. Сейчас все эти переносные приборы на треногах ставят частники, работает так называемый принцип государственно-частного партнерства, когда какая-то фирмочка выигрывает конкурс на использование таких камер в своем регионе, потом передает информацию о нарушениях для вынесения постановлений о штрафах, взамен получая немалые государственные деньги.

Штраф выносится с соблюдением формальностей, тут все четко, но камеру видно плохо, это просто тренога с небольшой железной коробкой у обочины. Предупреждать знаком о таких закон не обязывает. Людей злит, что эти камеры норовят поставить не там, где опасно, а там, где легче подловить за нарушение. Сразу на въезде в населенный пункт или перед выездом из него, где водители еще не успевают замедлиться или уже начинают разгоняться. Поэтому в интернете крутится куча роликов, как здоровые мужички ломают эти треноги или даже колотят тех, кто эти камеры выставляет.

У водителей электронные соглядатаи вызывают одно желание - раскурочить всю эту технику. Фото: youtube.com

У водителей электронные соглядатаи вызывают одно желание - раскурочить всю эту технику. Фото: youtube.com

Разработать систему, которая позволит всем получать доступ к данным о расположении более чем 4000 мобильных дорожных камер в этом году, поручил вице-премьер Максим Акимов. Пусть о них знают мобильные карты и системы навигации. Минувшей весной во время конференции «Безопасная дорога» он сказал, что вместо снижения аварийности «действует логика максимального взимания штрафов». Иными словами, камеры используют не в благих целях, а только для наживы.

Согласен с чиновником и первый зампред Комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, один из инициаторов законопроекта.

- Мы сейчас готовим полный пакет поправок по этой теме, во внесенном законопроекте отражена только часть предложений. Будущие поправки коснутся регулирования системы государственно-частного партнерства в этой сфере, - сказал депутат. По его мнению, разрешение частникам выставлять камеры на свое усмотрение похоже на «аренду государственной власти».

Кстати, Генпрокуратура недавно пообещала проверить законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений ПДД. В общем, против горе-предпринимателей с большой дороги теперь в ход пошли не только кулаки, а развернулась «тяжелая артиллерия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне
Евросовет согласовал кандидатуры руководителей институтов Евросоюза
В Москве на Ленинском проспекте двое мужчин получили ножевые ранения
Минобороны опровергло сообщение о взрыве газа на глубоководном аппарате
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Совет Европы требует от России выплатить еще 55 миллионов евро
Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику
Украинские активисты готовят протестную акцию на Майдане
Июнь 2019 года побил рекорд метеонаблюдений: такой жары мир еще не видел
Путин поручил упростить получение российского паспорта украинцами
Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Путин о гибели моряков-подводников: Это большая потеря для флота и армии
Российский миллиардер в день рождения арендовал телешоу "Форт Боярд"
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
WADA подозревает 300 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Украина не пригласит наблюдателей ПАСЕ на выборы Рады
Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро
В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибла многодетная женщина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте РФ
Google Карты научились отслеживать загруженность общественного транспорта
В ДТП на западе Грузии пострадали 14 военных