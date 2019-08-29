СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-29T14:03:40+03:00

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Российские летчики, выступающие на авиасалоне МАКС, в буквальном смысле оставили после себя след. С помощью специальной технологии они написали в небе настоящие текст.

Летчики пилотажной группы "Первый полет" поднялись в небо на пяти самолетах Як-52 и Як-54 и выпустили в атмосферу облака из разогретого масла. Эти облака сложились в буквы, и в небе появилась надпись - "Maks 2019". Такое зрелище публика увидела впервые, так как пока этой технологией больше никто не обладает, пишет ТАСС.

Руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов рассказал, как работает новая технология. Самолеты распыляют разогретое масло, которое остывает в воздухе и превращается в белые полосы. При этом на борту каждого лайнера установлена специальная система, регулирующая время и длительность выпуска масла. Это позволяет писать в небе любой текст, словно ручкой на бумаге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728841" frameborder="0"></iframe> Российские летчики впервые написали в небе текст с помощью новой технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU