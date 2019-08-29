2019-08-29T13:17:52+03:00
Общество

Каждый пятый ребенок в России, получивший травмы в ДТП, остается инвалидом на всю жизнь

Уровень смертности на дорогах снизился вдвое, но проблема безопасности по-прежнему актуальна
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В каждом восьмом ДТП с участием детей фиксируется отсутствие автокресла в салоне машины.В каждом восьмом ДТП с участием детей фиксируется отсутствие автокресла в салоне машины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С начала года в России на дорогах погибли более 300 детей. При этом почти 20% ребятишек, пострадавших в ДТП, на всю жизнь остаются инвалидами, - сообщили 28 августа во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Эксперты, представители государственных органов и общественных организаций обсудили проблему безопасности детей на дорогах, которая остается как никогда актуальной.

- За последние 10 лет уровень детской смертности в ДТП удалось снизить почти вдвое, - подчеркнул председатель комиссии вице-премьер РФ Максим Акимов, отметив, что необходимо прилагать все усилия, чтобы печальная статистика уменьшилась до нуля.

Руководитель ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что почти в каждом восьмом ДТП пострадавшими оказываются дети. И каждый третий ребенок в России становится жертвой транспортного происшествия, когда переходит дорогу.

- Если посмотреть статистику Всемирной Организации здравоохранения по причинам смерти, то до пятилетнего возраста больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от пяти до 14 лет – от травм, - отметила руководитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортных происшествий.

Почти 61% скончавшихся в результате ДТП детей в России сидели на пассажирских сиденьях, сообщила Наталья Агре. При этом каждая пятая смерть ребенка до 12 лет в аварии случалась из-за того, что дети находились в машине без удерживающего устройства. Всего же по стране в каждом восьмом ДТП с участием детей фиксируется отсутствие автокресла в салоне машины.

По словам Натальи Агре, дети переносят ДТП гораздо тяжелее, чем взрослые. Если во время аварий взрослые, как правило, отделываются травмами средней тяжести, то для ребенка они обычно заканчиваются либо смертью, либо очень тяжелыми последствиями.

- Каждый пятый пострадавший в ДТП ребенок остается инвалидом на всю жизнь, - рассказала руководитель экспертного центра «Движение без опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабмин Украины сложил полномочия
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Умерла Нэнси Холлоуэй – легендарная джазовая певица
Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат
Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство
Россияне стали активнее заедать проблемы шоколадом
Песков о возможном обмене Сенцова: "Осуществляются определенные контакты"
В Госдуме назвали цену, которую Украина заплатит за помощь от США
Жертвами наводнений в Марокко стали не менее семи человек
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы
Китай провел ротацию войск в Гонконге
МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Названы предварительные места проведения саммита G7 в США
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу