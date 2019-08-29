Каждый пятый ребенок в России, получивший травмы в ДТП, остается инвалидом на всю жизнь

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-29T13:17:52+03:00

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С начала года в России на дорогах погибли более 300 детей. При этом почти 20% ребятишек, пострадавших в ДТП, на всю жизнь остаются инвалидами, - сообщили 28 августа во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Эксперты, представители государственных органов и общественных организаций обсудили проблему безопасности детей на дорогах, которая остается как никогда актуальной.

- За последние 10 лет уровень детской смертности в ДТП удалось снизить почти вдвое, - подчеркнул председатель комиссии вице-премьер РФ Максим Акимов, отметив, что необходимо прилагать все усилия, чтобы печальная статистика уменьшилась до нуля.

Руководитель ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что почти в каждом восьмом ДТП пострадавшими оказываются дети. И каждый третий ребенок в России становится жертвой транспортного происшествия, когда переходит дорогу.

- Если посмотреть статистику Всемирной Организации здравоохранения по причинам смерти, то до пятилетнего возраста больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от пяти до 14 лет – от травм, - отметила руководитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортных происшествий.

Почти 61% скончавшихся в результате ДТП детей в России сидели на пассажирских сиденьях, сообщила Наталья Агре. При этом каждая пятая смерть ребенка до 12 лет в аварии случалась из-за того, что дети находились в машине без удерживающего устройства. Всего же по стране в каждом восьмом ДТП с участием детей фиксируется отсутствие автокресла в салоне машины.

По словам Натальи Агре, дети переносят ДТП гораздо тяжелее, чем взрослые. Если во время аварий взрослые, как правило, отделываются травмами средней тяжести, то для ребенка они обычно заканчиваются либо смертью, либо очень тяжелыми последствиями.

- Каждый пятый пострадавший в ДТП ребенок остается инвалидом на всю жизнь, - рассказала руководитель экспертного центра «Движение без опасности».

ИСТОЧНИК KP.RU