Американская сирена сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле
По последним данным, ситуация штатная, никакой угрозы экипажу нет
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Сигнализация на американском сегменте МКС сработала из-за повышения кислорода в российском модуле. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин.
По последним данным, давление воздуха на станции достигает 750,5 мм ртутного столба. В Роскосмосе заявили, что ситуация штатная, никакой угрозы экипажу нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU