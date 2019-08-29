2019-08-29T16:47:59+03:00
Общество

Американская сирена сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле

По последним данным, ситуация штатная, никакой угрозы экипажу нет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сигнализация на американском сегменте МКС сработала из-за повышения кислорода в российском модуле. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин.

По последним данным, давление воздуха на станции достигает 750,5 мм ртутного столба. В Роскосмосе заявили, что ситуация штатная, никакой угрозы экипажу нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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