2019-08-29T18:11:40+03:00
Общество

На российские леса напала американская тля

Эксперты обнаружили ее в лесах Воронежской и Смоленской областях, а также в Москве
Ася РОМАНЧУК
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На российские леса нападает американская тляНа российские леса нападает американская тляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Биологи бьют тревогу – в российских лесах замечена американская ясеневая тля. Она обнаружена в Воронежской и Смоленской области и в Москве.

Вредители уничтожают деревья особо циничным способом, а победить пенсильванский ясень довольно проблематично.

Энтомологи из Института проблем экологии эволюции им. А.Н.Северцова РАН делятся, что первые заражения были отмечены еще полтора года назад.

- Сначала были обнаружены единичные вредители в Митино, в районе платформы Трикотажная, в Зеленограде и на площади Гагарина. Как она попала к нам из Западной Европы можно только гадать. У этой тли есть крылатая разновидность, которую могло разве что занести к нам с сильным потоком ветра, - комментирует сайт mk.ru один из сотрудников НИИ ПЭЭ РАН Андрей Беньковский.

Тля показала отличную способность выживать в морозы. Вредитель высасывает сок из листьев, одновременно выделяя особую жидкость, от которой листья скручиваются вниз, становясь желтоватыми или беловатыми, а после засыхают.

- В регионах поражения деревья выглядят как будто обгоревшие. Использование химии для борьбы затруднительно, остается надеяться только на естественных вредителей. Специалисты в Воронежской области заметили, что американской тлей очень заинтересовались всем известные божьи коровки, которые имеют ярко-оранжевую окраску, - комментирует специалист.

Кстати, данные божьи коровки опасны для своих красных собраться, так как заражают их опасным заболеванием, переносчиками которого имеются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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