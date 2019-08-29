Полицейские России и ОАЭ будут вместе ловить террористов и наркодилеров

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-29T19:15:19+03:00

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Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.

Российский министр подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в этой сфере и выразил заинтересованность в получении любой значимой информации о действиях и перемещениях экстремистов и террористов в целях привлечения их к ответственности.

- Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с ОАЭ в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям. Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола, - отметил в беседе Колокольцев.

Генерал поделился опытом обеспечения безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий и рассказал иностранным партнерам об основных результатах обеспечения правопорядка на улицах российских городов.

Стороны выразили единое мнение, что развитие двусторонней правовой базы могло бы придать новый импульс межведомственному взаимодействию.

- Эмиратским партнерам был передан для дальнейшего рассмотрения проект Соглашения о сотрудничестве между МВД России и ОАЭ, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU