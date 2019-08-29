Полицейские России и ОАЭ будут вместе ловить террористов и наркодилеров
Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.
Российский министр подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в этой сфере и выразил заинтересованность в получении любой значимой информации о действиях и перемещениях экстремистов и террористов в целях привлечения их к ответственности.
- Россия заинтересована в наращивании информационного обмена с ОАЭ в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, незаконного оборота наркотиков и общеуголовным преступлениям. Такой обмен мог бы осуществляться, например, с использованием возможностей Интерпола, - отметил в беседе Колокольцев.
Генерал поделился опытом обеспечения безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий и рассказал иностранным партнерам об основных результатах обеспечения правопорядка на улицах российских городов.
Стороны выразили единое мнение, что развитие двусторонней правовой базы могло бы придать новый импульс межведомственному взаимодействию.
- Эмиратским партнерам был передан для дальнейшего рассмотрения проект Соглашения о сотрудничестве между МВД России и ОАЭ, - сообщает ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU