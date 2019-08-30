Глава ВОЗ призвал человечество сообща бороться с антипрививочной пропагандой
Всемирная организация здравоохранения напомнила, что искаженные сведения о вакцинах против болезней по опасности не уступают самим болезням. Они также заразны и приводят к тяжелым последствиям.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус жестко раскритиковал людей и организации, занимающихся распространением антивакцинной лжи и напомнил о том, что прививки ежегодно спасают минимум два миллиона жизней.
Директор призвал правительства стран сообща фильтровать дезинформацию в соцсетях и СМИ, чтобы избежать массовых истерий, какие имели место быть в Пакистане при проведении иммунизации от полиомиелита и в Южной Америке при борьбе с желтой лихорадкой, сообщает ТАСС.
«Истина в том, что вакцины работают. Оспа была искоренена благодаря вакцинам, и именно вакцины поставили на грань ликвидации полиомиелит, радикально уменьшили детскую смертность от кори», - напомнил гендиректор.
ИСТОЧНИК KP.RU