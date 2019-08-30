2019-08-30T12:35:33+03:00
Наука

Врачи рассказали о вреде кофе при усталости

В этом случае напиток может спровоцировать мигрени и бессонницу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рассказали, какой вред может нанести кофеВрачи рассказали, какой вред может нанести кофеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кофе в больших количествах плохо влияет на людей с хронической усталостью. У тех, кто подолгу работает без отдыха, бодрящий напиток может спровоцировать обратный эффект, и тогда человек начинает чувствовать, что вся накопленная усталость разом навалилась на него, считают врачи.

Последствием таких встрясок для организма могут стать мигрени и нарушение сна. При этом последний фактор также способен спровоцировать проблемы с лишним весом.

Кроме того врачи отмечают еще несколько важных особенностей, которые стоит учитывать при употреблении кофе. Например, этот напиток обладает мочегонным эффектом и может способствовать вымыванию кальция из организма, передает сайт телеканала «Звезда».

При этом кофе может быть и полезен для здоровья. Так, людям с пониженным давлением рекомендуется пить сладкий зерновой кофе. Растворимый напиток в этой ситуации вряд ли поможет, поскольку тут кофе проходит несколько этапов обработки и почти не сохраняет никаких полезных экстрактов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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