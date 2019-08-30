2019-08-30T13:30:41+03:00
Звезды

Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль «Спасская башня»

Певица будет выступать 30 и 31 августа, а также 1 сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Мирей Матье в 11 раз выступит на фестивале "Спасская башня". Фото: Артем Геодакян/ТАССМирей Матье в 11 раз выступит на фестивале "Спасская башня". Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

В Москву на Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прилетела легендарная певица Мирей Матье. Как сообщили в пресс-службе мероприятия, француженка выступит на концерте в качестве приглашенной звезды.

Примечательно, что на «Спасской башне» певица будет петь уже в 11 раз, из-за чего организаторы уже прозвали ее своим талисманом. Матье примет участие сразу в трех концертах — 30 и 31 августа, а также 1 сентября.

В этом году звезда исполнит песню «Не спеши», с которой выступала в Москве в 1967 году, когда впервые приехала в СССР, передает сайт телеканала «Звезда».

Несмотря на свою многолетнюю карьеру певица призналась, что каждый раз волнуется перед выходом на сцену, особенно, когда приходится выступать на Красной площади, где мечтает выступить любой артист. Кроме того Мирей Матье призналась, что в Москве у нее уже есть любимое место - церковь Святого Николая в Хамовниках. Сюда она заезжает каждый раз перед возвращением на родину, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый современный стадион на Вологодчине открыли в старинном Кириллове
Владимир Жириновский: Депутат-одиночка ничего не сможет сделать!
После освобождения Вышинского, прекратили дело в отношении его адвоката
Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали встречу белорусского лидера с Болтоном
Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву
Зеленский поблагодарил Макрона за позицию о невозвращении России в G7
«Евровидение-2020» примет Роттердам
В Москве-реке обнаружено тело известного бизнесмена
В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили
В офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины начались обыски
Анкара обозначила условия вывода войск из Сирии
В Нью-Йорке подозреваемого в организации теракта вычислили с помощью соцсетей
В Красном Кресте раскрыли данные о без вести пропавших в мире
Врачи рассказали о вреде кофе при усталости
В Швейцарии арестовали счета экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова
Роскачество развенчало мифы о недорогом вине
Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов и год скрывал это от семьи
СБУ: обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой в пятницу не состоится
Командование Космическими силами США начало нести службу
Глава ВОЗ призвал человечество сообща бороться с антипрививочной пропагандой
На косметической фабрике в Японии прогремел взрыв
В профсоюзе студентов не одобрили идею переноса учебного года на 1 октября
Лукашенко и Путин обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей
Россиянам предложат выкупать свои долги у банков по сниженной цене
Тегеран опроверг сообщения о взрыве космического спутника на стартовой площадке
Меган Маркл повесила в комнате сына портреты принцессы Дианы