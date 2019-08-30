Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль «Спасская башня»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-30T13:30:41+03:00

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В Москву на Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прилетела легендарная певица Мирей Матье. Как сообщили в пресс-службе мероприятия, француженка выступит на концерте в качестве приглашенной звезды.

Примечательно, что на «Спасской башне» певица будет петь уже в 11 раз, из-за чего организаторы уже прозвали ее своим талисманом. Матье примет участие сразу в трех концертах — 30 и 31 августа, а также 1 сентября.

В этом году звезда исполнит песню «Не спеши», с которой выступала в Москве в 1967 году, когда впервые приехала в СССР, передает сайт телеканала «Звезда».

Несмотря на свою многолетнюю карьеру певица призналась, что каждый раз волнуется перед выходом на сцену, особенно, когда приходится выступать на Красной площади, где мечтает выступить любой артист. Кроме того Мирей Матье призналась, что в Москве у нее уже есть любимое место - церковь Святого Николая в Хамовниках. Сюда она заезжает каждый раз перед возвращением на родину, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU