В областной больнице Тюмени появится санавиация

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-30T14:54:01+03:00

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Глава Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из региональной казны для строительства вертолетной площадки на территории областной клинической больницы №2. Ее наличие позволит специалистам медучреждения быстро оказывать экстренную помощь пациентам.

В первую очередь, на оперативную профильную помощь врачей могут рассчитывать пациенты из удаленных территорий области. На выделенные из бюджета средства проведут изыскательские и проектные работы, электроснабжение и обустройство вертодрома.

Отметим, врачи многопрофильной больницы спасают жизнь после ДТП, успешно выхаживают малышей, страдающих серьезными заболеваниями, в том числе новорожденных с пороками развития. На базе учреждения с 2008 года действует региональный сосудистый центр. Основная его задача - круглосуточное оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с инсультами. Ежегодно экстренную помощь получают около 2 тыс. таких пациентов. Кроме того, центр координирует работу первичных сосудистых отделений в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Только за прошлый год в приемные отделения больницы за медпомощью обратились более 287 тысяч человек. Большинство пациентов – 64 % – госпитализированы в экстренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU