2019-08-30T15:25:52+03:00
В мире

В Китае казнили изнасиловавшего и убившего клиентку таксиста

Трагедия произошла 24 августа 2018 года в районе города Юэцинь
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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После резонансного происшествия власти Китая провели масштабную проверку всех сервисов по заказу таксиПосле резонансного происшествия власти Китая провели масштабную проверку всех сервисов по заказу таксиФото: REUTERS
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В Китае казнили водителя крупнейшего в стране сервиса такси, которому был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство 19-летней девушки. Та была клиенткой сервиса, которую мужчина так и не довез до дома.

Чжун Юань, именно так звали злоумышленника, 24 августа 2018 года принял заказ у молодой девушки, которая хотела вернуться из центра города Юэцинь в область, где находился ее дом.

Через некоторое время, когда девушка поняла, что мужчина свернул с пути к ее дому на пустынную дорогу, она написала подруге, через некоторое время подруга получила уже сообщение с просьбой о помощи. Водитель завез ее в безлюдное место за пределами города, угрожая ножом, он связал ей руки и ноги клейкой лентой, изнасиловал и убил девушку. Перед этим он заставил ее перевести с ее мобильного телефона на свой 9 тысяч юаней (около 1285 долларов).

Когда к таксисту пришла полиция, он почти сразу сознался в зверском преступлении, после согласившись показать место, куда бросил тело погибшей, сообщает ТАСС

После резонансного происшествия власти Китая провели масштабную проверку всех сервисов по заказу такси и ужесточили требования к регистрирующимся в них водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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