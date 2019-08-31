В Украине мошенники «продавали» должности на оборонном предприятии от имени президента

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-31T15:48:27+03:00

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Аферисты из Украины решили воспользоваться шумихой, связанной с кадровыми перестановками в государственном концерне «Укроборонпром». Указом президента страны 30 августа гендиректором предприятия назначен бывший глава наблюдательного совета госконцерта. Как установили правоохранительные органы Украины, в Киеве действовала банда, которая продавала должности на предприятии.

Причем действовали от имени украинского президента. Всего в банде было четыре человека, правда, задержать удалось только двоих. Сколько стоили должности и действительно ли аферисты имели возможность поставить людей на оплаченные ими места, не известно.

Схема, по которой действовали аферисты, не нова. В России «дилеры» продавали должности под видом сотрудников МВД. За место на госпредприятии просили по 35 тысяч евро. При этом никакой возможности трудоустроить людей на указанные места, аферисты не имели.

ИСТОЧНИК KP.RU