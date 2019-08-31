2019-08-31T19:33:53+03:00
Происшествия

Во Франции двое мужчин напали с ножом на прохожих

Ранены восемь человек, один погиб
Юлия САЛЬНИКОВА
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В городе Виллербан, недалеко от Лиона произошло массовое нападение на людей. Двое мужчин набросились на прохожих, им удалось ранить восемь человек. Пол и возраст пострадавших пока не известен. Еще один человек погиб.

СМИ сообщают о том, что задержан только один преступник. Его сообщнику удалось сбежать. Предположительно, задержанный мужчина имеет афганское гражданство. Полиция устанавливает, является ли он участников какой-либо террористической группировки. Поиски второго нападавшего продолжаются.

Ранее kp.ru писал, что в Сиднее вооруженный мачете мужчина вышел на улицы и ранил женщину. Жертв могло быть и больше, если бы очевидцы не вмешались и не скрутили нападавшего, до приезда полиции. Позже было установлено, что мужчина схватил мачете не из-за идеологических соображений, а из-за своей болезни – он находился на учете у психиатра.

В городе Виллербан неизвестный напал на прохожих с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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