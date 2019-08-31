Вертолет с тремя людьми рухнул в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-31T20:34:12+03:00

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В Подмосковном Долгопрудном 31 августа рухнул вертолет. О ЧП сообщили очевидцы. На их глазах воздушное судно упало с высоты в Клязьминское водохранилище.

В управлении МЧС по Московской области подтвердили – сигнал от свидетелей происшествия был получен. Но о пострадавших в ведомстве пока ничего не известно. По предварительным данным на борту находилось три человека, из них один ребенок.

Спасателям предстоит работа по поиску воздушного судна, в результате происшествия вертолет полностью ушел под воду.

Ранее kp.ru писал о том, что в Подмосковье 31 августа произошло еще одно ЧП, связанное с авиацией. В результате жесткой посадки погиб пилот двухместного самолета, а его 12-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка перенесла трехчасовую операцию и находится в состоянии искусственной комы. Медики сообщают, что у ребенка сломаны конечности и тяжелые травмы головы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729277" frameborder="0"></iframe> Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU