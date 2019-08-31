Вертолет с тремя людьми рухнул в Клязьминское водохранилище в Подмосковье
В Подмосковном Долгопрудном 31 августа рухнул вертолет. О ЧП сообщили очевидцы. На их глазах воздушное судно упало с высоты в Клязьминское водохранилище.
В управлении МЧС по Московской области подтвердили – сигнал от свидетелей происшествия был получен. Но о пострадавших в ведомстве пока ничего не известно. По предварительным данным на борту находилось три человека, из них один ребенок.
Спасателям предстоит работа по поиску воздушного судна, в результате происшествия вертолет полностью ушел под воду.
Ранее kp.ru писал о том, что в Подмосковье 31 августа произошло еще одно ЧП, связанное с авиацией. В результате жесткой посадки погиб пилот двухместного самолета, а его 12-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка перенесла трехчасовую операцию и находится в состоянии искусственной комы. Медики сообщают, что у ребенка сломаны конечности и тяжелые травмы головы.
Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU