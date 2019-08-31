2019-08-31T23:21:13+03:00
Политика

Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой

Президент незалежной отдельно подчеркнул: «мы нормальная страна, у нас просто идет война»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не намерены стоять перед Вашингтоном с притянутой рукой. Он считает, что незалежная должна быть сильной и независимой страной, жители которой должны ею гордиться.

- Мы не будем стоять с протянутой рукой. Мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Ехать и просто сказать: «Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать» - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки, - сказал Зеленский в интервью каналу «1+1».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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