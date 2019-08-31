Польша, Украина и США подписали соглашение о поставках газа
Подписано трехстороннее соглашение сотрудничестве по поставкам природного газа – свои подписи в документе поставили представители трех стран: Украины, США и Польши. Напомним, 31 августа состоялась рабочая поездка президента Украины в Польшу. Одной из главных тем встречи стал газовый вопрос. Владимир Зеленский назвал российский проект «Северного потока 2» «угрозой для всей Европы».
Согласно соглашению «О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", поставки в Украину будут идти из Польши. Как сообщалось ранее, сама Польша для этого будет покупать газ у США и перепродавать украинцам.
Документ подписали представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Планируется, что в ноябре танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце. Затем газ будут передавать на Украину через пункт, находящийся в Германовице.
ИСТОЧНИК KP.RU