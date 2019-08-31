Польша, Украина и США подписали соглашение о поставках газа

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-31T20:41:52+03:00

Польша будет продавать Украине газ, который сама закупит у США

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Подписано трехстороннее соглашение сотрудничестве по поставкам природного газа – свои подписи в документе поставили представители трех стран: Украины, США и Польши. Напомним, 31 августа состоялась рабочая поездка президента Украины в Польшу. Одной из главных тем встречи стал газовый вопрос. Владимир Зеленский назвал российский проект «Северного потока 2» «угрозой для всей Европы».

Согласно соглашению «О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", поставки в Украину будут идти из Польши. Как сообщалось ранее, сама Польша для этого будет покупать газ у США и перепродавать украинцам.

Документ подписали представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Планируется, что в ноябре танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце. Затем газ будут передавать на Украину через пункт, находящийся в Германовице.

ИСТОЧНИК KP.RU