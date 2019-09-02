В Минздраве заявили о необходимости увеличить число школьных психологов

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-02T11:04:04+03:00

Причина в том, что многие дети сталкиваются с травлей или буллингом

Изменить размер текста: A A

В Минздраве уверены, что число школьных психологов необходимо увеличивать. Это нужно для того, чтобы помогать детям осваиваться в коллективе и решать существующие трудности в общении.

По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной, многие школьники на сегодняшний день часто сталкиваются с травлей, или буллингом (агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого члена коллектива).

Школьники, которые подвергаются травле, хуже учатся, сталкиваются проблемами здоровья. Поэтому должно быть достаточное количество специалистов, которые будут решать проблемы среди детей.

- Нужно воспитывать нетерпение к унижению человеческого достоинства. Конечно, ведущая роль принадлежит семье, никакой школьный психолог не заменит, - комментирует Байбарина News.ru.

Cпециалит подчеркнула, что часто агрессивное поведение идёт «из семьи».

Сегодня в России стартовал новый учебный год. День знаний стал государственным праздником еще при советской власти, его учредили в 1984 году. В современной России принято отмечать начало учебного года традиционными праздничными линейками. Первое сентября пришлось на воскресенье и поэтому торжественные мероприятия были перенесены на понедельник, 2 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/729470" frameborder="0"></iframe> До мурашек: девочка проникновенно спела на школьной линейке.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU